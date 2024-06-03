僕のヒーローアカデミア POP UP PARADE ホークス 完成品フィギュア

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飾る場所がない為、出品しております【フィギュア】僕のヒーローアカデミアPOPUPPARADEホークス完成品フィギュアちょっとほしい、いっぱいほしい「POPUPPARADE」は、思わず手にとってしまうお手頃価格、全高17～18cmの飾りやすいサイズ、スピーディにお届けなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求したフィギュアシリーズです。仕様：プラスチック製塗装済み完成品・ノンスケール・専用台座付属全高：約175mm原型制作：モグワイ彩色：namoji新品未開封です値下げ不可/即購入可ご縁がありましたら、よろしくお願いしますヒロアカホークス