Aria Pro Ⅱ アリアプロ 希少 VA-553 ストラト ギター

■AriaProⅡアリアプロ希少VA-553ストラトギター音出し確認済高額な送料無料 格安‼️■日本の伝統的な楽器メーカーアリアプロ90年代頃に展開していたストラト型のVANGUARDシリーズ同じくストラト型のMAGNAに比べシャープなボディが特徴VA-380やVA-550が出回った数多いですがこちらはその上のVA-553で希少日本のタケウチ製のTRS-101のロック式トレモロ(これだけで数千円の相場)SSH配列5WAY切替幅広いジャンルに使えますがハードロックヘヴィメタル系に強い仕様ブラック黒系レスポール フライングVなどを好まれる方にもお薦め■通電音出し確認済みフレット残り7割程ネック概ねストレート弦高 12f6弦1.7mm1弦 1.5mm古いものとなりますので、傷、金属類にサビが見られますが使用に問題はありませんピックアップセレクターのノブ、バックパネルネジ一つ欠品※TONEノブが接触不良なのか、微調整ができませんTONEバイパススイッチがあるので、私の場合プレイに支障はありませんでした。少し年式を感じることと、トーンの状況から、格安にて出品します。#アリアプロ#guitar#ギター#ストラト#レスポール



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