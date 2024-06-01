★美品★電気大正琴 こはく ソプラノ CHK-1 セミハードケース付き

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★美品★SUZUKI電気大正琴こはくソプラノCHK-1セミハードケース付きエレキ大正琴［商品説明］大正琴の歴史のすべてを受け継いだ「こはく」シリーズ。アンプにつないで演奏する大正琴です。［状態］全体を拭いております。特に目立つ傷や汚れはなく、状態の良いお品です。動作確認に使用した新品電池をおまけでお付けします。［スペック］●音域5～6# 27鍵●材質木部/アルダー 絃/スチール●絃第一・二・三（細線）・第四（細巻線）・第五（細巻線・ダンパー付）●ボディ木製ソリッドボディ●寸法74×16×7.2cm●重量本体1.7kg ケース1.2kg［付属品］写真に写っている物が全てです。取扱説明書はコピーです。［発送方法その他特記事項］匿名配送です。北海道、沖縄に発送する場合、航空搭載不可扱いにより到着までお日にちが掛かることがあります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◎価格交渉について・最初にご購入者様より希望金額をご提示ください。・既に値下げ済みの場合もありますので、お値下げに応じられないこともあります。ご了承ください。◎コンディションは個人によって感覚が異なるため、心配な方や神経質な方、完璧な商品をご希望の方は、ご購入前によくご検討ください。中古品であることにご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。★そのほかの出品中商品はコチラ★★#ayupanman★#電気大正琴#和楽器#大正琴#エレキ大正琴種類···大正琴