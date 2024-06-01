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種類···ジャンベバッグ付き高さ 49cm打面 26cm幅 30cm購入時より亀裂のリペア箇所があります。写真8枚目（演奏に影響は感じたことはないですが、気になる方はご遠慮下さい）よろしくお願いします。