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商品詳細
種類···ジャンベバッグ付き高さ 49cm打面 26cm幅 30cm購入時より亀裂のリペア箇所があります。写真8枚目（演奏に影響は感じたことはないですが、気になる方はご遠慮下さい）よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/moisture561469.html
http://narcologia.ru/goods/moisture440669.html
http://narcologia.ru/goods/mythic990535.html
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