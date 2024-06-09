茶道具 織部小灯 田中源彦造 こともし 菊泉窯 夜咄 膳燭 共箱（上蓋無 ...

茶道具 織部小灯 田中源彦造 小灯（こともし） 菊泉窯 表千家 夜咄 膳燭 共箱（上蓋無）ご覧いただきありがとうございます。9/4、少しですがお値下げしました。茶道講師である母が所持していた物になります。表千家、茶事、夜話に使うものと思われます。正面の絵付けが可愛い織部です。残念なことに共箱の上蓋を紛失しています。使っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。田中源彦(たなかもとひこ) 陶歴窯名：菊泉窯昭和29年土岐市に生まれる。昭和48年県立多治見工業窯業専攻科卒業。昭和48年父の源也、佐々木八十二師に師事する。昭和51年市野省三に師事。後に土岐市に戻り作陶。平成11年第八回織部の心作陶展金賞受賞。個展やグループ展を中心に活動し、現在に至る。カラー...ベージュ装飾...その他種類...茶道具



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田中源彦（もとひこ）造 鳴海織部茶碗 【共箱】（葦に千鳥柄） | iichi ...



○F1273 菊泉窯 田中源彦「志野 卯花墻写 茶碗」陶印/箱書きあり 共箱 ...



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Ｅ６１３ 掛軸 大徳寺 福本積應 『利休居士像』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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