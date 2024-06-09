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茶道具　織部小灯　田中源彦造　こともし　菊泉窯　夜咄　膳燭 　共箱（上蓋無）
商品番号 A91811139478
商品名

茶道具　織部小灯　田中源彦造　こともし　菊泉窯　夜咄　膳燭 　共箱（上蓋無）
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具　織部小灯　田中源彦造　小灯（こともし）　菊泉窯　表千家　夜咄　膳燭　共箱（上蓋無）ご覧いただきありがとうございます。9/4、少しですがお値下げしました。茶道講師である母が所持していた物になります。表千家、茶事、夜話に使うものと思われます。正面の絵付けが可愛い織部です。残念なことに共箱の上蓋を紛失しています。使っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。田中源彦(たなかもとひこ)　陶歴窯名：菊泉窯昭和29年土岐市に生まれる。昭和48年県立多治見工業窯業専攻科卒業。昭和48年父の源也、佐々木八十二師に師事する。昭和51年市野省三に師事。後に土岐市に戻り作陶。平成11年第八回織部の心作陶展金賞受賞。個展やグループ展を中心に活動し、現在に至る。カラー...ベージュ装飾...その他種類...茶道具
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