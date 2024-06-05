額装　金彩　仏教 仏画 仏絵 肉筆保証

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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。■状態経年による汚れやシミ・破れ・虫食い・焼け等画像にてご確認くださいませ。サイズ額；43.3cmx34.8cm本体；38cmx29.6cm尚、手作業での採寸の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。手作業での採寸の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。■発送方法について緩衝材を十分に使用して包み、らくらくメルカリ便にてお送りさせていただきます。■ご購入の前に骨董品ですが、自宅保管の為、商品に傷、汚れなどが画像にてご確認くださいませ。何卒、ご理解、ご了承のもと画像閲覧にて、ご検討、ご購入して頂けましたら助かります。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#仏像#書#絵画