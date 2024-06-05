キンプリ 岩橋玄樹 SWEET GARDEN アクリルジオラマ アクリルスタンド

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商品詳細
数ある商品の中から閲覧して頂いてありがとうございます！こちらはキンプリ岩橋玄樹君のSWEETGARDENのアクリルジオラマになります！新品未開封ではありますが購入してからかなりの日数が経ってしまっているため初期傷や汚れ等ある可能性がありますのでご了承ください。梱包は水濡れ対策をしてからプチプチに包んで梱包致します。#King\u0026Prince#キンプリ#岩橋玄樹#SWEETGARDEN#アクリルジオラマ#アクリルスタンド
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