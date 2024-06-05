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キンプリ 岩橋玄樹 SWEET GARDEN アクリルジオラマ アクリルスタンド
商品番号 S34319438554
商品名

キンプリ 岩橋玄樹 SWEET GARDEN アクリルジオラマ アクリルスタンド
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中から閲覧して頂いてありがとうございます！こちらはキンプリ岩橋玄樹君のSWEETGARDENのアクリルジオラマになります！新品未開封ではありますが購入してからかなりの日数が経ってしまっているため初期傷や汚れ等ある可能性がありますのでご了承ください。梱包は水濡れ対策をしてからプチプチに包んで梱包致します。#King\u0026Prince#キンプリ#岩橋玄樹#SWEETGARDEN#アクリルジオラマ#アクリルスタンド
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