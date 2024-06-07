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アルトサクソフォン マウスピース セルマー　C☆
商品番号 Y49113995658
商品名

アルトサクソフォン マウスピース セルマー　C☆
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルマー/SELMERアルトサクソフォン　マウスピースS80C☆全体的に使用感があります。歯跡も付いています。世界的な標準モデルとして多くの愛好者を持つモデル。高音から低音までの反応や、ボリュームのバランスが良いマウスピース。ティップオープニング1.45mmフェイシング24.00mm種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
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