ポケモンカード　vstarユニバース　新品1box シュリンク付き

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ハイクラスパックVSTARユニバース未開封1BOXシュリンク付きになります。完全未開封の為中身による返品、クレームは受付できませんのであらかじめご了承ください。宅急便コンパクトにて発送予定です。#VSTAR #ハイクラス #シュリンクボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/forthcoming361092.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming469892.html
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