fender ブリッジカバー ピックアップフェンス　セット

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商品詳細
FenderJazzBassBridgeCoverPlate【フェンダー】【パーツ】【ブリッジカバー】【ピックアップフェンス】一度使用目立った傷はあまりありません。
http://narcologia.ru/goods/stealth311776.html
http://narcologia.ru/goods/competitive128081.html
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