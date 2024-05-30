ターンテーブルカバー　イエロー2枚　テクニクスTechnics SL1200用

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ターンテーブルカバー(Faceplate) イエロー2枚組（forTechnicsSL-1200MK3D・MK5・MK6）になります。テクニクスターンテーブルSL-1200MK6MK5MK3D専用デコレートカバー 上から被せるだけの簡単装着です。SL-1200MK2・MK3・MK4に装着の場合MK2・MK3・MK4に装着は可能ですが、ピッチのリセットボタンが本体に装備されていないので、ピッチリセットボタンの部分は、本体が出ます。【ご使用になれないモデル】SL-1200LTD、MK5G、GLD、2016年以降発売のSL-1200、1200GR、SL-1200GAE、MK7は、本体のボタン配置等が異なるためご使用になれません。【対応機種】TechnicsターンテーブルシステムSL-1200MK3D・MK5・MK6画像2枚目は装着時の参考画像です。※ターンテーブル本体、カートリッジなどは商品に含まれません。また、中古品になるため、細かい傷や、塗装のハゲ等がありますが、使用には問題ないですし、小さいので目立ちません。画像にてご判断、ご理解の上ご購入下さい。当方SL-1200MK5にて使用しておりました。