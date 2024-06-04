美品 CASIO カシオ 電子ピアノ PX-S1000 元箱付

ご覧頂きありがとうございます。【商品】CASIO/カシオ電子ピアノ【型番】PX-S1000【年式】2021年製【商品状態】・中古品となりますが、使用頻度も少なく比較的状態も良く美品の部類に入るかと思います。ピアノを習う為、新品で購入しましたが数ヶ月で辞めてしまいそのまま保管していた物となります。比較的綺麗な状態で美品かとは思いますが、写真には写りきらない小傷等はあるかと思いますので細かい事を気になされる方や神経質な方は購入をお控え下さい。【配送】元箱に伝票を直接貼付しての発送となります。※サイズも大きく送料が高額になりますので、基本的に値下げは致しかねますので予めご了承下さいませ。誠に申し訳ありませんが下記地域への配送は追加送料を頂戴致します。※北海道・離島+3000円※沖縄+4000円【注意事項】・あくまでも中古品ですので、トラブルを避ける為にも、新品を求める方・神経質な方は購入をお控え下さいませ。・連絡・発送など出来るだけ早くを心がけておりますが仕事の関係で配送手配が遅れる事もありますのでご理解宜しくお願いいたします。種類···電子ピアノ



CASIO Privia PX-S1000-BK 電子ピアノ カシオ 美品 smcint.com



美品】CASIO カシオ 電子ピアノ Privia PX-S1000 88鍵盤 | labiela.com



AD059-200-T 美品 CASIO カシオ Privia 88鍵盤 電子ピアノ PX-S1000 ...



2023年最新】px s1000の人気アイテム - メルカリ



美品】CASIO カシオ 電子ピアノ Privia PX-S1000 88鍵盤 | labiela.com



再入荷1番人気 【美品】casio 鍵盤楽器 PX-S1000 電子ピアノ px s1000 ...



CASIO - 【みるきーさん専用】CASIO 電子ピアノ Privia PX-S1000の通販 ...



EXPECTATION/ PX-S1000BK CASIO Privia 電子 CASIO ピアノ PX-S1000BK ...



CASIO - 【みるきーさん専用】CASIO 電子ピアノ Privia PX-S1000の通販 ...



CASIO PX-S1100 RD レッド 電子ピアノ 88鍵盤 ヘッドホン・Xスタンド ...



カシオの新型フルサイズ電子ピアノ「PX-S1000」弾いてみた！ スリム ...



低価格の CASIO Privia 100%品質保証!100%品質保証!CASIO PX-150 電子 ...



PX-S1000BK | CASIO



CASIO - CASIO 電子ピアノ Privia PX-S1000 BKの通販 by store.free ...



PXS1000BK,電子ピアノ、88鍵、ブラック 送料無料 | サウンドハウス