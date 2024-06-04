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美品 CASIO カシオ 電子ピアノ PX-S1000 元箱付
商品番号 W83199356934
商品名

美品 CASIO カシオ 電子ピアノ PX-S1000 元箱付
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 19,986 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。【商品】CASIO/カシオ電子ピアノ【型番】PX-S1000【年式】2021年製【商品状態】・中古品となりますが、使用頻度も少なく比較的状態も良く美品の部類に入るかと思います。ピアノを習う為、新品で購入しましたが数ヶ月で辞めてしまいそのまま保管していた物となります。比較的綺麗な状態で美品かとは思いますが、写真には写りきらない小傷等はあるかと思いますので細かい事を気になされる方や神経質な方は購入をお控え下さい。【配送】元箱に伝票を直接貼付しての発送となります。※サイズも大きく送料が高額になりますので、基本的に値下げは致しかねますので予めご了承下さいませ。誠に申し訳ありませんが下記地域への配送は追加送料を頂戴致します。※北海道・離島+3000円※沖縄+4000円【注意事項】・あくまでも中古品ですので、トラブルを避ける為にも、新品を求める方・神経質な方は購入をお控え下さいませ。・連絡・発送など出来るだけ早くを心がけておりますが仕事の関係で配送手配が遅れる事もありますのでご理解宜しくお願いいたします。種類···電子ピアノ
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