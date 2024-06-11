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エピフォン　レスポールカスタム　黒　98年購入
商品番号 C83489526912
商品名

エピフォン　レスポールカスタム　黒　98年購入
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 32,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エピフォン　レスポールカスタムLPC-90EBジャパニーズビンテージ98年に池袋の石橋楽器で本人購入品です。保証書あり。長期室内保管品で特別なダメージはありません。アンプに繋いで確認したところ、電気系統は特に問題ありませんでした。確認中に1弦が切れてしまいましたがそのまま発送させて頂きます。外装も目立つ打痕もなく美品の部類に入るかと思いますが、古いものですので、状態は画像でご確認ください。付属品は、購入時のソフトケースになります。発送は、仕事の都合上、週末(土日)となります。ヘッド〜ネックをエアークッションで保護しソフトケースで発送させて頂きます。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stage12797.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney890449.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming309492.html

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