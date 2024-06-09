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- 【美品】ZDTOYS アイアンマンMK3ライトアップ版＆ホールオブアーマー
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商品詳細
ZDTOYSアイアンマンMK3ライトアップ版とホールオブアーマーのセットになります。発売当初よりいち早く集めておりましたがコレクション整理のため出品いたします。ホールオブアーマーにはMK3のホログラフィックボードが付属し下からのライトアップで非常に綺麗にMK3のシルエットが浮かび上がります。ホログラフィックボードは購入時より細かい傷はありましたので写真にてご判断ください。中国から個人輸入で購入したものなのでホールオブアーマーはバッテリー内蔵の充電式のものになっております。バラ売りは予定しておりませんのでご了承ください。他ZDTOYSと同時購入の場合は500円引きさせていただきますのでコメントにてお知らせください。#ZDTOYS同時購入割引アイアンマンフィギュアーツBANDAISPIRITSSHFiguartsマーベルMARVELSpidermanAvengersアベンジャーズ
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