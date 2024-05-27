Acid Black Cherry yasu ライター 10個セット ケース付き

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます(*^_^*)AcidBlackCherryライター10個セット(ケース付き)３個着火しているので、未使用品ではありません。かなり古いものですので、着火するかは分かりません。ケースに錆が所々あります。10個セットで、あまり出回らない商品ですので、貴重だと思います。観賞用には最高です！あまり手離したくない商品なので、取り消すかもしれません。即購入大歓迎即日夜発送#AcidBlackCherry#yasu#ライター#アシッドブラックチェリー#abc#ABC#teamabc
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