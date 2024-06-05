JAL嵐JET 非売品

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商品詳細
サイズは写真3を見てください。懸賞で当たった非売品の限定商品です。大事に箱に入れて保管していたので、目立った傷や汚れはないと思います。ただ、右車輪がどうしても見つからず欠損しております。1万〜2万円で高額取引されていますが、車輪欠損の為、安く設定いたしました。
http://narcologia.ru/goods/flight324428.html
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