星巡りの観測者　ブックレット

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商品詳細
一番くじ アイドリッシュセブン星巡りの観測者のブックレットです。ラストワン賞、B、Cのみ1度開封D〜Gは未開封です。ラストワン賞のみ表紙に傷がございます。(保管時に物にあたってできた傷です。)気になる方はご遠慮ください。アイドリッシュセブン/アイナナ
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