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- 【PSA10】ポケモンカードゲーム ルギアVSTAR HR
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商品詳細
ポケモンカードゲーム、ルギアVSTAR、HRのPSA10です。PSAはポケモンカードゲームのコレクター内で最もメジャーな鑑定機関であり、このカードは最高評価の10を頂いております。詳しい鑑定基準はPSAの公式サイトよりご確認ください。東京都公安委員会より古物商許可を得て販売しております。東京都公安委員会第305512316280号山本ちはる
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