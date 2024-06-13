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【PSA10】ポケモンカードゲーム　ルギアVSTAR　HR
商品番号 X12568428476
商品名

【PSA10】ポケモンカードゲーム　ルギアVSTAR　HR
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム、ルギアVSTAR、HRのPSA10です。PSAはポケモンカードゲームのコレクター内で最もメジャーな鑑定機関であり、このカードは最高評価の10を頂いております。詳しい鑑定基準はPSAの公式サイトよりご確認ください。東京都公安委員会より古物商許可を得て販売しております。東京都公安委員会第305512316280号山本ちはる
http://narcologia.ru/goods/waveform970617.html
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