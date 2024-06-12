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Red Velvet フォトカードコレクトブック スルギ La Rouge 公式
商品番号 H61060702108
商品名

Red Velvet フォトカードコレクトブック スルギ La Rouge 公式
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RedVelvetフォトカードコレクトブックスルギLaRouge中身確認のため開封済みですが未使用品になります。出回りが少ないレア商品だと思います。暗所で保管しておりました。即購入/購入後24時間以内発送◎何か気になる点あればコメントお待ちしております。ireneseulgiwendyjoyyeriアイリン　スルギ　ウェンディ　ジョイ　イェリトレカ　ラキドロ　グッズ　フォト　キーリングフォトキーリング　うちわ　ミニフォト　レドベルフィルム　チェキ　アクリルスタンド　アクスタトレカケース
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