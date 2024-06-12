Red Velvet フォトカードコレクトブック スルギ La Rouge 公式

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商品詳細
RedVelvetフォトカードコレクトブックスルギLaRouge中身確認のため開封済みですが未使用品になります。出回りが少ないレア商品だと思います。暗所で保管しておりました。即購入/購入後24時間以内発送◎何か気になる点あればコメントお待ちしております。ireneseulgiwendyjoyyeriアイリン スルギ ウェンディ ジョイ イェリトレカ ラキドロ グッズ フォト キーリングフォトキーリング うちわ ミニフォト レドベルフィルム チェキ アクリルスタンド アクスタトレカケース
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