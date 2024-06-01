FERNANDES / TE-120S HT　布袋モデル

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商品詳細
中古で購入しました。ラインの黄ばみも少なく美品と言えると思います。サステナー作動します。前の持ち主でtej70のネックと交換してありますのでローラーナットではありません。ネックは真っ直ぐてフレットも残っています。バックパネル欠品です。ハードケース（ボロいです）本体、アームです。ケースを段ボールで梱包して発送します。
http://narcologia.ru/goods/sucrose56640.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement751899.html
http://narcologia.ru/goods/procurement122433.html
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