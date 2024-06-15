Alliance テナーホーン用マウスピース TH3

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テナーホーン マウスピース | imt.gov.zw テナーホーン マウスピース | imt.gov.zw

イギリスのメーカー、アライアンス社（Alliance）製のテナーホーン（アルトホルン）用マウスピースです。品番は「3」でシルバープレート（銀メッキ）仕上げです。楽器を始めた時に使っていましたが、「2」に変えて以降は全然使用しておりません。細かい傷などはありますが、演奏に支障のある大きなキズ、凹みはないかと思います。中古品ということをご理解いただき、ご検討をお願いします。気になる部分は購入後や評価のタイミングではなく、必ず事前にご確認をお願いします。よろしくお願いします。