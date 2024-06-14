ツイステ展 ゴーストカメラ風ショルダーポーチ

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商品詳細
ツイステッドワンダーランドツイステ展ゴーストカメラ風ショルダーポーチバッグ未開封ですが初期傷や汚れがあるかもしれません。またビニールに折れや傷みがあります。初期不良等、こちらで対応できません。神経質な方はご遠慮ください。《梱包》画像の状態→水濡れ防止袋→宅急便コンパクト専用箱(少し圧縮します)※配送時のトラブル(配送事故や破損等)は一切責任を負えません。他出品との同梱✕お取置き✕値下げ交渉✕コンビニ・ATM支払い✕記載内容にご了承いただける方のみ即購入OK
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