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ツイステ展 ゴーストカメラ風ショルダーポーチ
商品番号 H92139270286
商品名

ツイステ展 ゴーストカメラ風ショルダーポーチ
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 5,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ツイステッドワンダーランドツイステ展ゴーストカメラ風ショルダーポーチバッグ未開封ですが初期傷や汚れがあるかもしれません。またビニールに折れや傷みがあります。初期不良等、こちらで対応できません。神経質な方はご遠慮ください。《梱包》画像の状態→水濡れ防止袋→宅急便コンパクト専用箱(少し圧縮します)※配送時のトラブル(配送事故や破損等)は一切責任を負えません。他出品との同梱✕お取置き✕値下げ交渉✕コンビニ・ATM支払い✕記載内容にご了承いただける方のみ即購入OK
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