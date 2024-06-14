リーメント ポケモン テラリウム コレクション2 全6種 箱 まとめ ...

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらは、ポケモンテラリウムコレクション2の全6種コンプリートBOX1cs(6個入)となります。テラリウムとポケットモンスターを組み合わせたリーメントオリジナル商品の第二弾。テラリウムならではの、雪原や水辺、砂漠などのデザイン。ポケモンが入っている、透明テラリウム容器はモンスターボール型。1ボックス6個入り、全6種。※「全種類のアイテムが揃います。」と記載のシールが貼られているボックスについては全種類揃います。新品となっておりますが、写真にも載せていますとおり側面などが開いている部分や箱のスレなどが見受けられます。その為、状態をご理解いただける方のみご購入をお願い致します。中の箱は未開封品の為、初期不良などがあった場合はメーカーにお問い合わせ下さい。＃ポケモン＃リーメント#テラリウム#フルコンプ#ボックス#コンプリート#コレクション#ピカチュウ#トゲピー#ゼニガメ#コダック#ニョロモ#サンド#カラカラ#フリーザー
http://narcologia.ru/goods/passivity433183.html
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