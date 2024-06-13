FUNKO POP! チャイルドプレイ　チャッキー\u0026ティファニー　ブラックライト

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レアFUNKOPOP! チャイルドプレイ チャッキーの花嫁 チャッキー(斧)\u0026ティファニー ブラックライト限定版をご覧いただきありがとうございます。こちらはキャラクターグッズです。ブラックライトで発光する新シリーズになっております。日本未発売の限定レアアイテムです。新品未開封です。神経質な方はご遠慮下さい！他にも大量にFunkoPOP!を出品しております。映画シリーズは下記よりチェック下さい。#カリーシ映画Funko#カリーシ夏の大セール#FUNKOPOP#ファンコ#フィギュア#Halloween#ジェイミーリーカーティス#ジェイソン#フレディ#チャッキーファンコ POPご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。