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- 全20枚 ◆ GARNET CROW ポストカードセット ファンクラブ 2012
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商品詳細
GARNETCROWSpecialFanclubEvent2012公式グッズです。各５枚ずつ入ってます。・ポストカードセット2009ver・ポストカードセット2010ver・ポストカードセット2011ver・ポストカードセットジャケットver*ビニール背面に破れ（画像２）#ガーネットクロウg-net写真集
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