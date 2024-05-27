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YAMAHA ミキサー　リズムマシン　EM-130
商品番号 S70549092295
商品名

YAMAHA ミキサー　リズムマシン　EM-130
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通電確認のみになりますので動作確認は行っております。長期保管品になり、動作確認環境ではないためジャンク品認識でお願いします。小傷等がございます。その他、目立つダメージは無いように見えますが年代物のため状態の前後にはご容赦ください
http://narcologia.ru/goods/septet816219.html
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