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ミミッキュVMAX CSR レックウザVMAX CSR
商品番号 J39437094869
商品名

ミミッキュVMAX CSR レックウザVMAX CSR
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・自身の出品するシングルカード類は紙製という性質上、基本的に傷や汚れありにしております。トラブル防止の為、やや傷あり判定にしておりますので画像にてご確認ください。・完全美品をご希望の方は大変申し訳ございませんがご購入をご遠慮下さいませ。・プレイ用でお願い致します。ポケットモンスターポケモンポケモンカードポケカポケモンカード　SRポケモンカード　URポケモンカード　SSRポケモンカード　HRポケモンカード　シークレットポケモンカード　サポートポケモンカード　グッズポケモンカード　スタジアムサポートカード　SRマスターボールミラーボックスパックシングル···シングル
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