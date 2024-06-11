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美品　ポケカ　UR SAR SR まとめ売り　スノーハザード　クレイバースト
商品番号 W13024355212
商品名

美品　ポケカ　UR SAR SR まとめ売り　スノーハザード　クレイバースト
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後綺麗に保管しているため。擦り傷等少ないと思います。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)レアリティ···UR
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