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Ｕ６８１　掛軸　国泰寺　稲葉心田　『達磨和尚画賛』　肉筆　『真作』　茶掛
商品番号 B83063154727
商品名

Ｕ６８１　掛軸　国泰寺　稲葉心田　『達磨和尚画賛』　肉筆　『真作』　茶掛
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　200cm×45cm本紙　約　128cm×32cmこちらの掛軸には箱は付属しておりません。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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