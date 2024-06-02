ポケモンカード　サーチ済　パック

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商品詳細
ポケモンカードゲームサーチ済パッククレイバースト 31パックトリプレットビート 9パックレイジングサーフ 21パック黒炎の支配者 19パック合計80パックsr以上は出ませんが、ar以下は出ますサーチ済ですのでご理解下さいボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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