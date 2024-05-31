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ポケモンカードゲーム スカーレット\u0026バイオレット 拡張パック レイジングサーフ
商品番号 D15389768390
商品名

ポケモンカードゲーム スカーレット\u0026バイオレット 拡張パック レイジングサーフ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット拡張パックレイジングサーフ(SV3a)1BOX30パック入り1パックランダム各5枚入り未開封新品シュリンク付き衝撃緩衝材で梱包の上、宅急便コンパクトで発送予定です。カドショ購入品種別...パック・ボックス種別/詳細...未開封ボックスシリーズ...ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット...拡張パックレイジングサーフ
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