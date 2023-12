ONEUSペンライトVer.2

ONEUSタルピVer.2☆新品未使用☆昨年11月『2022ONEUS1STWORLDTOUR'REACHFORUS'INJAPAN』ライブ会場にて購入した物です✩.*˚知人用に購入しましたが使わなかったため自宅で保管しておりました。。購入時点灯確認とライブ中持ち歩いてましたが、特に目立った傷もありません♪ストラップも新品状態です✩.*˚出品のため再度点灯確認致しましたので写真参考にしてください^^外箱プチプチで包んでダンボールにて発送予定です。※電池は付属してません。。※プロフに記載してますが^^;細心の注意を払っても猫ちゃんの毛が混入してしまう可能性ありますので、トラブルを避ける為神経質な方は御遠慮下さいm(__)m#ONEUSタルピグッズ種類...ペンライト



