INORAN 携帯灰皿

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INORAN携帯灰皿THELASTNIGHT グッズ未使用品なのでかなりレアではないかと思います。チャームロゴのINORANも懐かしいのではと思います。タバコを吸わないのにかっこよすぎて買ったのに何も使わずにいました（笑）レザーの素材は合皮だと思われます。外箱は汚れています。（8.9写真参考）※未使用品ですが、経年劣化などある可能性があります。確認の上よろしくお願い致します。〜今回断捨離の為なくなく出品中〜INORANNONAME?LUNASEASLAVE携帯灰皿ミュージシャン種別...ソログッズ種類...その他