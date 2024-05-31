溜塗 蝋色煮物椀 5客 茶道具懐石道具

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商品詳細
溜塗蝋色煮物椀5客茶道具懐石道具サイズは13×9cm程度です。使用感は少なく木目が美しく蓋、高台も繊細なつくりになってると思います。ヤケもなく大きなダメージはございませんが見落としがある場合はご了承下さい。他にも澤村陶哉、中村東洸、古余呂技、川瀬竹春、三浦竹泉、諏訪蘇山、須田菁華、魯山人、古染付写、近藤悠三なども出品いたしております。宜しくお願いいたします。
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