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- 小石原 小石原焼 希少 飾り皿 新品 未使用 です。
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商品詳細
小石原小石原焼希少飾り皿新品未使用です。同心円状の文様が美しくそこに２色の釉薬をアクセントとしてつかい全体をまとめている見ていることが心地よい綺麗な作品です。大きさ直径245ｍｍ高さ47ｍｍです。小石原焼 レア レトロ アンティーク 飾り皿 昭和レトロ 工芸品 民芸品茶道具 ヴィンテージ 小石原焼 小鹿田焼 値下げ#小石原#小石原焼#飾り皿#小鹿田焼#昭和レトロ#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#新品#未使用#保管品#値下げカラー...ホワイト種類...皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/browse440691.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce849355.html
http://narcologia.ru/goods/ordering657579.html
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