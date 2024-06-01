（222）【特価】★有田焼★喜兵衛窯★紅安南手茶碗★破魔オマケ付き★

ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆★有田焼☆喜兵衛窯☆紅安南手茶碗です。★紅安南手のデザインが斬新な一品です。★有田焼喜兵衛窯で1つずつ手造りされたお茶碗です。製造過程に出来た焼きむらが多少ございます。★サイズは直接約12cm高さ約7.5cmです。★小売価格￥25000を￥7500でいかがでしょうか。★陶器の茶碗でうっすらと貫入が有り使いこむほどにお茶がしみ味が出る茶碗です。茶道具としてまた飯碗にもお使い頂けます。★お手数ですがプロフィール必読お願い致しますm(__)m#茶道具#抹茶碗#食器#小丼#平小鉢#飯碗#有田焼#唐津焼#茶器#茶道#床の間#茶室#工芸品#飯碗#骨董#抹茶#抹茶茶碗#美術品 #古美術#器 #喜兵衛窯



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