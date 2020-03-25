大幅値引き！！！！ 金剛力士像

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9万9000円から6万6000円まで値下げしました！玄関、リビングにどうでしょうか？材質ポリストーン高さ56cm台座幅20cm台座奥行き12cm重量2.5kg東大寺南大門の仏様をとても忠実に再現して迫力ある仏像です。返品交換受け付けておりません。ご理解の上のよろしくお願い致します。#Buyee