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- BiSH 新品未開封 NEW HATEFUL KIND TOUR 2019セット
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商品詳細
BiSH・Tシャツ（Lサイズ）・今治ジャガードマフラータオレ（タオル）・今治ジャガードバスタオレ（バスタオル）・7千円以上購入特典ショッパー・銀テープNEWHATEFULKINDTOUR2019セット商品となります。Tシャツ、バスタオル、マフラータオルのみ新品未開封銀テープは会場でゲットしたものです。ショッパーは購入時商品が入っていたものです。
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