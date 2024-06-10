セール中…ピート・サンプラス直筆サイン入り超大型写真…プロテニスプレーヤー…

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商品詳細
セール中商品…プロテニスプレーヤーピート・サンプラス直筆サイン入りフォト約254mm×203mm…サイズ新品…極美品…撮影時のみ開封…フォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。ピーター・\"ピート\"・サンプラスアメリカ合衆国ワシントンD.C.出身の元男子プロテニス選手。自己最高ランクは1位でありテニス史上に残る名選手である。4大大会優勝数14回はロイ・エマーソンを抜き当時歴代1位記録。ウィンブルドン選手権優勝7回は歴代2位タイ記録、全米オープン優勝5回はオープン化以降歴代1位タイ記録。 こちらの商品は、値下げできません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/freezer595198.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation911921.html
http://narcologia.ru/goods/revamp909822.html
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