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【非売品】 ポケモンカード セレビィex プレイヤーズ限定　EXP交換 プロモ
商品番号 O68173273117
商品名

【非売品】 ポケモンカード セレビィex プレイヤーズ限定　EXP交換 プロモ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです画像の通り、左下が少しダメージ受けています。比較的綺麗だと思いますが、素人の目での判断ですので、神経質な方はご遠慮ください。スリーブに入れた後ローダーに入れて、2重に保護した上で発送致します。〜トラブル防止〜・完美品をお求めなる方・神経質な方はご遠慮下さい。値段交渉受け付けます！
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