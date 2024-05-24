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- 【非売品】 ポケモンカード セレビィex プレイヤーズ限定 EXP交換 プロモ
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商品詳細
即購入OKです画像の通り、左下が少しダメージ受けています。比較的綺麗だと思いますが、素人の目での判断ですので、神経質な方はご遠慮ください。スリーブに入れた後ローダーに入れて、2重に保護した上で発送致します。〜トラブル防止〜・完美品をお求めなる方・神経質な方はご遠慮下さい。値段交渉受け付けます！
http://narcologia.ru/goods/financier244960.html
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