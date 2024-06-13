一番くじ　進撃の巨人　A賞エレン·イェーガー巨人Verフィギュア

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商品詳細
人気タイトル...進撃の巨人一番くじA賞エレン・イェーガー巨人Verです。新品未使用ですが、店頭に置いてあったため初期キズなど多少のキズはある可能性があります。ご理解お願い致します。プチプチに巻き 段ボールにて発送します。
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