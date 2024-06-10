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商品詳細
古い長嶋茂雄のソフビパンチパペット人形です。アサヒ靴の懸賞品だと思います。読売巨人軍ミスタージャイアンツ背番号3ノベルティ1970年代
http://narcologia.ru/goods/mobilehome769643.html
http://narcologia.ru/goods/moped866468.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador308006.html
昭和レトロ アサヒ靴景品 長嶋茂雄 ソフビパペット人形手踊 巨人軍背番号3懸賞品
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