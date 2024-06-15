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ブロンズ像　裸婦像　女性像　置物　大理石台　重さ約2.6kg　V　3488
商品番号 V97579827333
商品名

ブロンズ像　裸婦像　女性像　置物　大理石台　重さ約2.6kg　V　3488
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 9,947 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約２７．５cm　幅約１０．５cm×約１０．５cm　重さ約２．６kg背中に錆びている箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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