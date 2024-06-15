十二代 田原陶兵衛 手付 花入れ

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商品詳細
ご覧下さりありがとうございます。こちらは、十二代田原陶兵衛手付花入れになります。未使用品になりますが、自宅長期保管品になりますので、ご理解下さる方よろしくお願いいたします。欠けや汚れはありません。写真の物が全てになります。布にシワ等があります。サイズ高さ約29㎝ 口径約11㎝ 重さ1965gプチプチを厳重に巻いてリサイクル段ボールでの発送になります。
http://narcologia.ru/goods/procurement170233.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi340747.html
http://narcologia.ru/goods/assessor92003.html
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