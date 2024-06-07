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CT-S200カシオ電子ピアノ　カシオトーン
商品番号 Q22817946703
商品名

CT-S200カシオ電子ピアノ　カシオトーン
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 5,292 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOCT-S200カシオ電子ピアノアクセサリー...譜面台問題なく動作します。88鍵盤を購入した為に出品します。9枚目写真にも有りますが譜面台についている擦り傷が一番目立つものかと思われます。本体には特に目立つ傷は無く状態良いように見えますが頻度は低いものの普通に使っていた物なので僅かな擦れや小キズはあるかと思います。ご理解頂ける方に是非。元々の箱は有りません。今回購入した88鍵盤の箱を利用して発送いたします。(大きいのでカットします)
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