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ウクレレ　populele スマートウクレレ
商品番号 Y84890888344
商品名

ウクレレ　populele スマートウクレレ
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

島村楽器で購入しましたスマートウクレレです。動作は問題ありませんが、細かい傷がございますので画像にて確認いただければと思います。限定のキツネデザインです！！
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