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コオロギ　木琴eco32
商品番号 G61411311351
商品名

コオロギ　木琴eco32
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

くまつくま様専用になります。他の方が購入してもキャンセルさせてもらいます。ほとんど使った事がないので状態は良いと思います。スタンド、ケースはありません。プチプチとダンボールで梱包する予定です。7番目の写真右側の白い3mm程のフェルトが紛失しています。5番目がアップにした写真です。
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