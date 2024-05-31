コオロギ　木琴eco32

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くまつくま様専用になります。他の方が購入してもキャンセルさせてもらいます。ほとんど使った事がないので状態は良いと思います。スタンド、ケースはありません。プチプチとダンボールで梱包する予定です。7番目の写真右側の白い3mm程のフェルトが紛失しています。5番目がアップにした写真です。