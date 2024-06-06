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ホットトイズ 『シビル ウォー』1/6 キャプテンアメリカ
商品番号 K13365481340
商品名

ホットトイズ 『シビル ウォー』1/6 キャプテンアメリカ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズ『シビルウォー』1/6キャプテンアメリカの開封済み品となります。購入後、コレクションケースにて飾っていました。目立った汚れや傷み等はなく、パーツ部品等も全て揃っており状態は良いと思います。ただ、股関節が少し緩い気がしますがスタンドにて飾る分には問題ないと思います。美品だと思いますが、中古品であることはご理解ください。ご購入後の返品キャンセル・クレームは受け付けられませんのでご理解頂いた方のみ宜しくお願い致します。あくまで素人の自宅保管品となる為、神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/capitation41408.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi209447.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant560482.html
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