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- 【25000体 限定品】イチロー 2006年 球場配布 ボブルヘッドドール
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商品詳細
2006年4月21日MLBシアトルマリナーズ本拠地セーフコフィールドにて、25000体限定で球場配布されたバブルヘッド首振り人形と当日チケットです。フィギュア高：約17cm〈台座含む〉箱サイズ：13×9.5×20.5cm2006年入手時の確認と出品にあたり箱から出した程度で、箱のまま展示しておりました。フィギュア本体には破損などのダメージはないものと思います。箱にも破れはありませんが、多少の色落ちや潰れ、ブリスターには汚れや歪み等々あります。チケットの一部に変色が有ります。以上、状態は画像にて御確認下さい。球団殿堂入り(2022.08.28)
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