絵師100人展　複製原画　蒼樹うめ　「修学旅行！」

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絵師100人展 13 | 絵師100人展公式サイト

会場で受注注文した商品になります。購入後自室に飾っておりました。絵自体に大きな傷汚れなどは見受けられませんが、全体的に経年劣化しております。吊るし紐に汚れ（錆移り）と伸びが見受けられます中古品とご理解下さい。購入したときの段ボールとエアクッションに再梱包し送付させていただきます。サイズ：横：775mm×縦：558mm(額含む