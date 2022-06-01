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- 絵師100人展 複製原画 蒼樹うめ 「修学旅行！」
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商品詳細
会場で受注注文した商品になります。購入後自室に飾っておりました。絵自体に大きな傷汚れなどは見受けられませんが、全体的に経年劣化しております。吊るし紐に汚れ（錆移り）と伸びが見受けられます中古品とご理解下さい。購入したときの段ボールとエアクッションに再梱包し送付させていただきます。サイズ：横：775mm×縦：558mm(額含む
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